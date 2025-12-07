ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 18:47

Россияне массово переходят на безлактозное молоко

Продажи безлактозного молока в России увеличились на 58%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В период с октября 2024 по сентябрь 2025 года продажи безлактозного молока и других молочных продуктов в России выросли на 84,1% в денежном выражении и на 57,9% в натуральном, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследовательскую компанию NTech. В то же время продажи обычного молока увеличились всего на 19,5% в рублях и на 1,8% в тоннах.

Эксперты отмечают, что рост популярности безлактозных молочных продуктов связан с модой на здоровый образ жизни и увеличением числа людей с непереносимостью лактозы. Однако эти продукты остаются нишевыми — их доля на рынке значительно уступает классическому молоку.

Ранее стало известно, что ананасы в России за год подорожали на 16%, к концу декабря цены могут вырасти еще на 10%. Теперь средняя стоимость фрукта составляет 607 рублей за килограмм, тогда как месяц назад она была 567 рублей, а год назад — 523 рубля.

До этого было посчитано, что минимальная продуктовая корзина в России за месяц подешевела на 1,8% и на 0,2% с начала 2025 года. Набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7171,5 рубля.

еда
продукты
молоко
статистика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Священник развеял суеверия о связи душ и могил усопших
Конгресс США обвинили в утрате контроля над Трампом
Эрмитаж пошел на небывалые меры после ЧП в Лувре
Шесть человек пострадали в ДТП в Электростали
Построенную для майнинга электростанцию «закрыли» в Волгограде
Появились кадры пожара на складе около крупнейшей и старейшей ТЭЦ Сибири
В Красноярске возле ТЭЦ-1 горят склады
Непокрытые бегуньи подставили организаторов марафона в Иране
Медведь перевозбудился от морковки и напал на дрессировщика
Пьяный подросток «оформил» инспектору поездку на квадроцикле
Таксист залил пассажира из перцового баллончика
На МКС состоялась смена командира станции
Жизнерадостная собака прокатилась на скейте по улицам Казани
Тысячи ангарчан могут остаться без тепла в преддверии 30-градусных морозов
Властям ФРГ посоветовали попросить Путина снова поставлять газ
Одиночество, съемное жилье, слухи об опухоли: как живет Анатолий Лобоцкий
Новый ТЦ поставил жителей Петербурга в неудобное положение
Рецепт-находка для ленивых: сырные шарики без выпечки
«Следует идеям Путина»: в Германии взвыли от новых планов Трампа
«Локомотив» обыграл «Сочи» в гостевом матче
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.