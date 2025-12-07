Россияне массово переходят на безлактозное молоко

В период с октября 2024 по сентябрь 2025 года продажи безлактозного молока и других молочных продуктов в России выросли на 84,1% в денежном выражении и на 57,9% в натуральном, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследовательскую компанию NTech. В то же время продажи обычного молока увеличились всего на 19,5% в рублях и на 1,8% в тоннах.

Эксперты отмечают, что рост популярности безлактозных молочных продуктов связан с модой на здоровый образ жизни и увеличением числа людей с непереносимостью лактозы. Однако эти продукты остаются нишевыми — их доля на рынке значительно уступает классическому молоку.

Ранее стало известно, что ананасы в России за год подорожали на 16%, к концу декабря цены могут вырасти еще на 10%. Теперь средняя стоимость фрукта составляет 607 рублей за килограмм, тогда как месяц назад она была 567 рублей, а год назад — 523 рубля.

До этого было посчитано, что минимальная продуктовая корзина в России за месяц подешевела на 1,8% и на 0,2% с начала 2025 года. Набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7171,5 рубля.