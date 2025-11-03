Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 10:33

В России резко выросли цены на ананасы

В России ананасы подорожали на 16% за год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ананасы в России за год подорожали на 16%, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, к концу декабря цены могут вырасти еще на 10%.

Как рассказали в компании «АТОЛ», за последний месяц цены на ананасы выросли на 7%. Теперь средняя стоимость фрукта составляет 607 рублей за килограмм, тогда как месяц назад она была 567 рублей, а год назад — 523 рубля.

Аналитики канала добавили, что в московских магазинах ананасы уже стоят от 600 до 1200 рублей за килограмм. Цены зависят от сорта и страны-производителя. Главный поставщик — Коста-Рика, на страну приходится более 80% всех поставок ананасов в Россию.

Ранее сообщалось, что за последний месяц минимальная продуктовая корзина подешевела на 1,8%. С начала 2025 года ее стоимость снизилась на 0,2%. В среднем набор продуктов на одного человека стоит 7171,5 рубля. Самые дорогие корзины оказались в Чукотском (17 980,4 рубля) и Камчатском (12 673,4 рубля) краях, а самые дешевые — в Мордовии (5812,5 рубля) и Пензенской области (6002,4 рубля).

Вместе с этим за сентябрь и октябрь продажи основных продуктов питания в натуральном выражении снизились на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Особенно заметно упали продажи риса и гречки — на 10% и 9% соответственно. Молоко также потеряло 8% в продажах, а свинина — 9%. Однако в денежном выражении снижение составило лишь 1%.

Читайте также
Авокадо — эликсир молодости на вашей кухне: как плод творит чудеса с кожей и волосами за 30 дней
Общество
Авокадо — эликсир молодости на вашей кухне: как плод творит чудеса с кожей и волосами за 30 дней
«Вырубание»: озвучены последствия потери рынка в РФ для Молдавии
Европа
«Вырубание»: озвучены последствия потери рынка в РФ для Молдавии
Экономист ответил, ждать ли подорожания красной икры
Общество
Экономист ответил, ждать ли подорожания красной икры
В Госдуме рассказали, что необходимо признать торговым мошенничеством
Власть
В Госдуме рассказали, что необходимо признать торговым мошенничеством
Ананасовый спайси-соус: мой проверенный рецепт экзотической заправки с балансом сладости и остроты
Общество
Ананасовый спайси-соус: мой проверенный рецепт экзотической заправки с балансом сладости и остроты
фрукты
цены
ананасы
статистики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 3 ноября: что завтра, тошнота, нервозность, боли
«Я не военный»: украинский боец объяснил, почему сдался в плен
Мадонна готовится к свадьбе с молодым футболистом
Европейская страна может остаться без правительства из-за Украины
В Израиле сумели опознать тела еще трех заложников
Восемь машин столкнулись на российской трассе
Мишустин ответил, мешают ли санкции отношениям России и Китая
Отсидевший бомж набросился на девочку и искромсал ей лицо разбитой бутылкой
Удары по Украине сегодня, 3 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Без еды и воды»: командование ВСУ бросило своих солдат в ДНР
Стало известно, почему Кейт Миддлтон быстро съезжает в новый дом
МВФ может прекратить поддержку Украины при одном условии
В России резко выросли цены на ананасы
В Госдуме рассказали, у кого вырастут пенсии в ноябре
Наступление ВС РФ на Покровск 3 ноября: десятки тысяч трупов, паника у ВСУ
Скончалась звезда сериала «Следствие ведут знатоки»
Где припарковаться в Воронеже: платные зоны и бесплатные места
Жительница США застрелила одну из лабораторных обезьян, сбежавших после ДТП
Убийцу трехлетней девочки не могут наказать 55 лет
В Европе неожиданно отреагировали на слова Трампа о Tomahawk для Украины
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.