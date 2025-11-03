В России резко выросли цены на ананасы В России ананасы подорожали на 16% за год

Ананасы в России за год подорожали на 16%, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, к концу декабря цены могут вырасти еще на 10%.

Как рассказали в компании «АТОЛ», за последний месяц цены на ананасы выросли на 7%. Теперь средняя стоимость фрукта составляет 607 рублей за килограмм, тогда как месяц назад она была 567 рублей, а год назад — 523 рубля.

Аналитики канала добавили, что в московских магазинах ананасы уже стоят от 600 до 1200 рублей за килограмм. Цены зависят от сорта и страны-производителя. Главный поставщик — Коста-Рика, на страну приходится более 80% всех поставок ананасов в Россию.

Ранее сообщалось, что за последний месяц минимальная продуктовая корзина подешевела на 1,8%. С начала 2025 года ее стоимость снизилась на 0,2%. В среднем набор продуктов на одного человека стоит 7171,5 рубля. Самые дорогие корзины оказались в Чукотском (17 980,4 рубля) и Камчатском (12 673,4 рубля) краях, а самые дешевые — в Мордовии (5812,5 рубля) и Пензенской области (6002,4 рубля).

Вместе с этим за сентябрь и октябрь продажи основных продуктов питания в натуральном выражении снизились на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Особенно заметно упали продажи риса и гречки — на 10% и 9% соответственно. Молоко также потеряло 8% в продажах, а свинина — 9%. Однако в денежном выражении снижение составило лишь 1%.