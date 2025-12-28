Новый год — 2026
Четыре шага, которые помогут выбрать сладкий ананас в магазине: признаки спелого фрукта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чтобы купить к Новому году гарантированно сладкий ананас, который станет украшением праздничного стола, обратите внимание на признаки спелого фрукта. Рассказываем четыре шага, которые помогут выбрать сладкий ананас.

Во-первых, оцените внешний вид: спелый плод имеет кожуру ярко-желтого или оранжевого оттенка с коричневатыми или зелеными прожилками, а его чешуйки на ощупь сухие, с подсохшими краями. Во-вторых, проверьте «султан» — пучок листьев на верхушке. У спелого ананаса эти листья зеленые (возможно, слегка заветренные) и должны легко прокручиваться. Самый надежный тест — попробовать аккуратно вытащить один внутренний лист из центра «султана»; если это удается без усилий, плод созрел.

В-третьих, пощупайте ананас: он должен быть упругим и слегка продавливаться под пальцем, но сразу возвращать форму, не оставляя вмятин. В-четвертых, понюхайте его у основания: идеальный аромат — легкий, сладковатый и фруктовый, а не резкий или вовсе отсутствующий. Важно помнить, что в отличие от бананов или авокадо ананас после сбора практически не дозревает, поэтому выбирать нужно уже спелый фрукт.

Ранее стало известно, как легко почистить и идеально сварить кальмары за 2 минуты.

