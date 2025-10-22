Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 11:16

Раскрыта стоимость минимальной продуктовой корзины в России

Минимальная продуктовая корзина в России подешевела и составила 7,1 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Минимальная продуктовая корзина в России за месяц подешевела на 1,8% и на 0,2% с начала 2025 года, заявили ТАСС в пресс-службе «Руспродсоюза». По информации ассоциации, набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7171,5 рубля.

Дороже всего минимальная продуктовая корзина стоит на Чукотке — 17 980,4 рубля, а также в Камчатском крае — 12 673,4 рубля. Дешевле всего базовый набор продуктов обходится жителям Мордовии — 5812,5 рубля, и Пензенской области — 6002,4 рубля, уточнили специалисты.

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 8624,7 рубля, в Санкт-Петербурге чуть меньше — 8441,5 рубля. В Московской области она в среднем стоит 7,6 тыс. рублей, в Ленинградской — 8,2 тыс. рублей, в Калининградской — 8,4 тыс. рублей, а в Татарстане — 6,2 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость мандаринов может уменьшиться к новогодним праздникам. По словам председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрия Леонова, в настоящее время отсутствуют серьезные предпосылки для роста цен на эту продукцию. Согласно статистике ассоциации, текущие оптовые цены на мандарины демонстрируют незначительный рост по сравнению с прошлым месяцем.

