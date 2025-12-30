Запеченные яблоки в духовке: идеальный десерт за 20 минут

Хотите приготовить быстрый и полезный десерт, который порадует всю семью? Тогда запеченные яблоки — ваш выбор! Этот рецепт в духовке займет всего полчаса, а результат — ароматная нежность с хрустящей корочкой.

Возьмите 4–5 крупных яблок, вырежьте сердцевины, не прорезая донышко (формируя чашечки) . Наполните каждое яблоко смесью меда (2 ст. л.), измельченных грецких орехов (горсть), корицы и щепотки ванилина. Положите в форму, сбрызните лимонным соком и залейте водой на 1 см. Запекайте при 180 градусах 25 минут — яблоки станут мягкими, а сироп — густым.

Попробуйте этот десерт сегодня — он низкокалорийный, не требует муки, идеален для поста или диеты.

