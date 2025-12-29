Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 15:28

Праздник будет вдвойне вкусней с тортом «Эклер»: воздушные коржи из заварного теста и шелковый крем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
С тортом «Эклер» любой праздник будет вдвойне вкусней! В нем сочетаются воздушные коржи из заварного теста и шелковый ванильный крем. Вкус просто божественный.

Рецепт: для заварного теста в кастрюле доведите до кипения 250 мл воды со 100 г сливочного масла и щепоткой соли. Снимите с огня и сразу всыпьте 150 г просеянной муки, интенсивно размешивая лопаткой до образования гладкого кома. Снова поставьте на слабый огонь на 1-2 минуты, выпаривая лишнюю влагу. Остудите массу, затем добавляйте по одному 4 яйца, тщательно вымешивая после каждого до однородности. Полученное тесто разделите на 4-5 частей. На противне с пергаментом сформируйте коржи в виде кругов диаметром 18-20 см. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 15 минут, затем уменьшите температуру до 180°C и выпекайте еще 15 минут до золотистого цвета. Не открывайте духовку первые 20 минут! Готовые коржи остудите.

Для заварного крема в сотейнике смешайте 500 мл молока, 150 г сахара, 2 яйца и 60 г муки. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, до густоты. Снимите с огня, добавьте 100 г сливочного масла и 1 ч. л. ванилина, взбейте до гладкости. Остудите крем, соберите торт, дайте ему пропитаться.

Ранее стало известно, как приготовить быстрый наполеон в банке: упрощенный рецепт торта для тех, у кого не хватает времени на готовку.

