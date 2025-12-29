Стало известно решение суда по отставному полковнику ФСБ Фролову Суд заочно арестовал и объявил в розыск отставного полковника ФСБ Фролова

Московский гарнизонный военный суд принял решение заочно арестовать и объявить в розыск отставного полковника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова, сообщает РИА Новости. Фигурант, обвиняемый во взяточничестве, не явился в суд по своему делу.

Приостановить производство по уголовному делу, избрать Фролову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, объявить его в розыск, продолжить разбирательство в отношении обвиняемого [акционера «Кредитимпэкс Банка» Георгия] Шкурко, выделить дело в отношении Фролова, — постановил судья.

Ранее адвокат Шкурко Орест Фокин сообщал, что Московский гарнизонный военный суд начнет новое рассмотрение уголовного дела в отношении Фролова и Шкурко. По его словам, вышестоящие инстанции отменили предыдущий приговор и направили дело на повторный судебный процесс.

Год назад Фролова в зале суда освободили от наказания по делу о получении взятки в 87 млн рублей. Решение об отмене обвинительного приговора принял 2-й Западный окружной военный суд.