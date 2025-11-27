«За обвал фронта»: в ВСУ «полетели головы» из-за неудач на фронте Полковник ВСУ Солодаев лишился должности из-за обвала фронта под Волчанском

Командира 57-й бригады ВСУ Евгения Солодаева сняли с должности за провал обороны под Волчанском в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых ведомствах. По данным источников, в среду, 26 ноября, военный покинул расположение части, передав руководство подполковнику Виталию Поповичу.

За обвал фронта под Волчанском командование ВСУ сняло с должности командира 57-й отдельной мотопехотной бригады полковника Евгения Солодаева, — говорится в сообщении.

Ранее представители российских силовых структур сообщили, что в районе населенного пункта Садки на Сумском направлении подразделения 80-й десантно-штурмовой и 129-й тяжелой механизированной бригад ВСУ осуществляют поспешный отход на заранее подготовленные рубежи. По их данным, значительная часть военных отступает без необходимого запаса продовольствия и боеприпасов.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о случаях открытого неподчинения в украинских воинских частях, развернутых в Харьковской области. По его информации, военнослужащие саботируют распоряжения руководства и отказываются исполнять боевые задания, объясняя это острой нехваткой ресурсов.