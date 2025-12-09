ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 14:47

Военный суд Москвы пересмотрит дело экс-сотрудника ФСБ и банкира

Суд пересмотрит дело экс-замначальника управления ФСБ Фролова

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Московский гарнизонный военный суд начнет новое рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрия Фролова и акционера «Кредитимпэкс банка» Георгия Шкурко, сообщил ТАСС адвокат Шкурко Орест Фокин. По его словам, вышестоящие инстанции отменили предыдущий приговор и направили дело на повторный судебный процесс.

Вышестоящие инстанции отменяли ранее вынесенный приговор и отправили на новое рассмотрение, — говорится в сообщении.

Ранее объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что бывшего миллиардера Александра Ебралидзе взяли под стражу прямо в зале заседания. Ленинский районный суд города признал его виновным в неуплате налогов и хищении банковских денег, назначив общее наказание в виде 3,5 года колонии общего режима.

Кроме того, председатель Верховного суда России Игорь Краснов заявил, что Пленум ВС ужесточил требования к судьям по вопросу о заключении обвиняемых в СИЗО до вынесения приговора. В принятом документе указывается, что досудебный арест не должен быть общим правилом, особенно учитывая переполненность изоляторов в крупных регионах.

