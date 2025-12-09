ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 12:35

Судьям ужесточили правила отправки обвиняемых в СИЗО

Верховный суд принял решение об ограничении практики содержания в СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пленум Верховного суда России ужесточил требования к судьям при решении вопроса о содержании обвиняемых в СИЗО до вынесения приговора, заявил председатель ВС Игорь Краснов. В принятом постановлении подчеркивается, что содержание под стражей до суда не должно становиться общей практикой, особенно на фоне переполненности следственных изоляторов в крупных регионах и проблемы долгих сроков ожидания суда, передает ТАСС.

Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства, не должно быть общим правилом, — говорится в сообщении.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко сообщил, что на территории знаменитого бывшего следственного изолятора «Кресты» планируется масштабное переустройство. Утвержден проект размещения мультимедийного музея, двух гостиничных комплексов и пешеходной зоны, что сохранит памятник архитектуры XIX столетия и вдохнет в него новую жизнь.

Кроме того, Люберецкий городской суд взял под стражу 32-летнего жителя Котельников, обвиняемого в убийстве соседки и ее шестилетнего ребенка из-за производимого ими шума. Мужчина проведет в следственном изоляторе как минимум два ближайших месяца.

суды
обвиняемые
СИЗО
правила
