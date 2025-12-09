Судьям ужесточили правила отправки обвиняемых в СИЗО Верховный суд принял решение об ограничении практики содержания в СИЗО

Пленум Верховного суда России ужесточил требования к судьям при решении вопроса о содержании обвиняемых в СИЗО до вынесения приговора, заявил председатель ВС Игорь Краснов. В принятом постановлении подчеркивается, что содержание под стражей до суда не должно становиться общей практикой, особенно на фоне переполненности следственных изоляторов в крупных регионах и проблемы долгих сроков ожидания суда, передает ТАСС.

Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства, не должно быть общим правилом, — говорится в сообщении.

