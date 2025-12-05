Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 декабря 2025 в 04:55

На месте легендарных «Крестов» в Петербурге появится культурный объект

Линченко: на месте «Крестов» построят мультимедийный музей, отели и зоны памяти

Камера в тюрьме «Кресты» Камера в тюрьме «Кресты» Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press
На территории знаменитого бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге планируется масштабное преобразование, сообщил в Telegram-канале вице-губернатор Николай Линченко. Утвержден проект создания мультимедийного музея, двух гостиничных комплексов и пешеходной зоны. Это позволит сохранить памятник архитектуры XIX века и даст ему новую жизнь.

Проект одобрен Советом по сохранению культурного наследия. Помимо музея и отелей, здесь появятся гастрономическая улица, променад с арт-объектами и тематическими зонами памяти.

Пространство комплекса будет полностью пешеходным, а храм Святого Александра Невского останется его доминантой, — написал Линченко.

Исторический комплекс, построенный в 1890 году, с 1964 года функционировал как следственный изолятор. После перевода СИЗО в Колпино объект выкупил частный холдинг. Реализация проекта не только создаст около 1200 новых рабочих мест, но и подарит городу уникальное общественное пространство, сочетающее историю и современность.

Ранее народная артистка РСФСР уроженка Санкт-Петербурга Лариса Лужина назвала кощунственным открытие ресторанов в наиболее известном и крупном в России бывшем следственном изоляторе «Кресты». Она отметила, что комплекс бывшего исправительного учреждения имеет историческое значение.




