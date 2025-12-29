HR-эксперт ответил, какие изменения ждут рынок труда в 2026 году

Россия готова принять 3 млн иностранных специалистов в 2026 году для восполнения дефицита на рабочих местах, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель школы развития карьеры HR-эксперт Гарри Мурадян. Он отметил, что в стране готовы принять специалистов из Индии.

Иными словами, в Россию в следующем году придет большое количество трудовых мигрантов, которые будут заниматься теми профессиями, которые не очень престижны и не очень интересны гражданам РФ. Таким образом, у нас больше не будет истории, что курьеры стоят по 270 тыс. рублей, — рассказал Мурадян.

HR-эксперт отметил, что также крупные компании планируют привлекать для работы мигрантов из Азии и Африки. По его словам, такая мера должна урегулировать зарплатный рынок.

Ранее правозащитница Нурзида Бенсгиер рассказала, что оргнабор мигрантов может способствовать защите от трафикинга и нарушения прав иностранных граждан. Она отметила, что такая практика также гарантирует рабочее место.