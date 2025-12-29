Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 17:21

В Совфеде назвали 2026-й годом надежд в украинском кризисе

Косачев: 2026 год может стать переломным в украинском кризисе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Следующий год может стать решающим в вопросе украинского кризиса: победа «партии мира» способна привести к быстрому поиску компромиссных решений, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. В колонке ТАСС он назвал 2026-й годом надежд.

2026-й — год надежд. Если «партия мира» — с Россией, ее союзниками и партнерами во всем мире, конструктивными силами в США и в Европе — сможет деактивировать деструктивную линию все еще весьма влиятельной «партии войны», то выход на взаимоприемлемые решения может оказаться довольно быстрым и простым, — написал сенатор.

Косачев выделил три основных риска, способных осложнить ситуацию: сохранение власти у радикальных политиков в Европе, эскалация военной риторики и результаты промежуточных выборов в США. Тем не менее Косачев отметил, что Совфед сохраняет обоснованный оптимизм.

Ранее бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович рассказал, что президент России Владимир Путин выйдет из украинского конфликта победителем. По его словам, Киев и его европейские союзники уже потерпели поражение.

