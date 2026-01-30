«Курьез»: в Совфеде назвали нелепыми претензии США к Кубе Косачев назвал нелепыми и несостоятельными претензии США к Кубе

Объявление Кубы угрозой нацбезопасности США не имеет оснований, поскольку именно Вашингтон создает проблемы островному государству, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале. По его мнению, Белый дом просто добивается смены власти.

Объявление ситуации с Кубой «необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности» США и чрезвычайного положения могло бы выглядеть в ином случае курьезом, учитывая, что речь идет о самом богатом и вооруженном государстве планеты и о маленьком острове с населением в 11 миллионов. Понятно, что Куба никак не угрожает Америке, а вот угроза со стороны США длится уже десятилетиями, — написал Косачев.

Указ позволяет США оказывать давление на третьи страны, поставляющие Кубе энергоресурсы, продовольствие и другие жизненно важные товары, добавил он. В Вашингтоне осознают дефицит ресурсов на острове и используют эти трудности, во многом созданные самими американцами, для давления на власти Гаваны.

Абсолютно нелепы обоснования для введения ЧП: сотрудничество Гаваны с «враждебными государствами». По этой «статье» можно обвинить большинство стран планеты, — добавил он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп официально объявил режим чрезвычайного положения. Решение обосновано якобы «необычной угрозой» со стороны островного государства для национальной безопасности и внешней политики Америки.

До этого политолог-американист Малек Дудаков предположил, что США хотят разрушить экономику Кубы и сменить там власть. По его словам, объявление Вашингтоном чрезвычайного положения стало частью долгосрочной стратегии давления.