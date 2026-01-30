Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 19:15

«Курьез»: в Совфеде назвали нелепыми претензии США к Кубе

Косачев назвал нелепыми и несостоятельными претензии США к Кубе

Национальный Капитолий в Гаване Национальный Капитолий в Гаване Фото: Martin Moxter/imagebroker.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Объявление Кубы угрозой нацбезопасности США не имеет оснований, поскольку именно Вашингтон создает проблемы островному государству, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале. По его мнению, Белый дом просто добивается смены власти.

Объявление ситуации с Кубой «необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности» США и чрезвычайного положения могло бы выглядеть в ином случае курьезом, учитывая, что речь идет о самом богатом и вооруженном государстве планеты и о маленьком острове с населением в 11 миллионов. Понятно, что Куба никак не угрожает Америке, а вот угроза со стороны США длится уже десятилетиями, — написал Косачев.

Указ позволяет США оказывать давление на третьи страны, поставляющие Кубе энергоресурсы, продовольствие и другие жизненно важные товары, добавил он. В Вашингтоне осознают дефицит ресурсов на острове и используют эти трудности, во многом созданные самими американцами, для давления на власти Гаваны.

Абсолютно нелепы обоснования для введения ЧП: сотрудничество Гаваны с «враждебными государствами». По этой «статье» можно обвинить большинство стран планеты, — добавил он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп официально объявил режим чрезвычайного положения. Решение обосновано якобы «необычной угрозой» со стороны островного государства для национальной безопасности и внешней политики Америки.

До этого политолог-американист Малек Дудаков предположил, что США хотят разрушить экономику Кубы и сменить там власть. По его словам, объявление Вашингтоном чрезвычайного положения стало частью долгосрочной стратегии давления.

Куба
США
Константин Косачев
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Климова рассказала о несправедливом увольнении своего педагога
Появились подробности получения секретных карт ВСУ в Гуляйполе
В России могут повысить минимальную сумму долга для ареста
Красотка Дружинина, Пересильд, Цыганов: яркие кадры с премии «Золотой Орел»
«Загадочная болезнь» одолела пассажиров круизного лайнера
Назван новый глава попечительского совета Федерации спортивной борьбы
Трамп озвучил свое убеждение о мире на Украине
Путин провел встречу с представителем Ирана
«Флотилия, армада»: Трамп предупредил о переброске к Ирану крупных сил
Пугачева, Королева, Лорак: пять историй любви, достойных экранизации
«Мама гардемаринов» блеснула в ярком образе на красной дорожке
Путин поприветствовал участников и гостей кинопремии «Золотой орел»
Стало известно, за кого вышла замуж певица Елка
ЕС может готовить радикальную замену потолку цен на российскую нефть
Вскрылись неожиданные подробности развода Агзамова с женой
Украина в агонии, Кличко гонит людей из Киева: что будет дальше
В Воронеже семилетний ребенок провалился в люк по дороге в школу
Молитвы и домогательства: отчим растлевал девочку за спиной у матери
На Западе не стали скрывать правду о состоянии ВСУ на юге зоны СВО
В Москве массово начали гибнуть домашние собаки
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.