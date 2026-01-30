Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 10:39

Стало известно, зачем на самом деле Трамп объявил ЧП в США из-за Кубы

Политолог Дудаков: США хотят разрушить экономику Кубы и сменить там власть

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
США хотят разрушить экономику Кубы и сменить там власть, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, объявление Вашингтоном чрезвычайного положения в стране в отношении острова является частью долгосрочной стратегии давления.

Как бы зловеще это не звучало, но объявлять чрезвычайное положение в США — дело привычное. Буквально недавно Дональд Трамп (президент глава Белого дома. — NEWs.ru) ввел режим ЧС в сфере энергетики из-за того, что цены на электричество растут. То есть чрезвычайное положение не означает, что завтра американцы будут вторгаться на Кубу. Всем было очевидно, что после Венесуэлы островное государство станет мишенью номер один. Соединенные Штаты будут пытаться устроить экономическую блокаду Кубы для того, чтобы спровоцировать коллапс власти и смену режима. Получится это или нет — вопрос отдельный, — высказался Дудаков.

Он отметил, что США уже угрожают санкциями альтернативным, не венесуэльским поставщикам нефти на остров, например Мексике, пытаясь создать условия для полной экономической блокады. Кроме того, по словам американиста, кубинский вопрос активно лоббирует американский госсекретарь Марко Рубио.

Кубинская и венесуэльская экономики тесно друг с другом переплетены. Куба зависима от импорта нефти и нефтепродуктов из этой страны. Сейчас она нашла альтернативных поставщиков, в частности из Мексики. Трамп как раз угрожает этим странам дополнительными тарифами, если они будут поставлять энергоресурсы на Кубу. Сейчас у США свой отдельный сложный переговорный трек по торговле с Мексикой, поэтому далеко не факт, что тарифы какие-то введут, чтобы не ломать диалог по другим направлениям, но давить будут. Для Марко Рубио Куба — карманный проект, потому что он сам первый госсекретарь США кубинского происхождения. Он крайне ястребино относится к своей исторической родине, — резюмировал Дудаков.

Ранее Трамп официально объявил режим чрезвычайного положения на фоне ситуации с Кубой. Решение обосновано якобы «необычной угрозой» со стороны островного государства для национальной безопасности и внешней политики Америки.

