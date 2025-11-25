У обвиняемой в растрате депутата из ДНР нашли почти три сотни квартир

У обвиняемой в растрате депутата из ДНР нашли почти три сотни квартир Обвиняемая в растрате депутат ДНР Бондаренко приобрела 285 объектов недвижимости

Обвиняемая по делу о присвоении или растрате депутат народного совета Донецкой Народной Республики Татьяна Бондаренко владела 285 объектами недвижимости, следует из судебных материалов. По версии следствия, она приобрела их в том числе в период совершения вменяемых ей преступлений, передает РИА Новости.

Активно приобретала и зарегистрировала на себя 285 объектов недвижимого имущества, в том числе в период совершения инкриминируемых ей преступлений, от которых впоследствии избавилась, часть формально перерегистрировав под видом заключения договоров дарения на своего брата, — говорится в документах.

В ходатайстве о наложении ареста на имущество указано, что сейчас Бондаренко официально не владеет никакой недвижимостью. Также отмечается, что стоимость объектов во много раз превышает суммарный доход Бондаренко и ее семьи.

Ранее сообщалось, что осужденный за хищение выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области средств депутат областной думы Максим Васильев сообщил, что просто хотел «заработать». С таким заявлением он выступил по видеосвязи из Мещанского райсуда Москвы, где рассматривали его дело.