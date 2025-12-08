Петербургского экс-миллиардера взяли под стражу в зале суда Суд приговорил экс-миллиардера Ебралидзе к 3,5 годам колонии

Бывшего петербургского миллиардера Александра Ебралидзе взяли под стражу прямо в судебном зале, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал его виновным в уклонении от уплаты налогов и хищении банковских средств, назначив общий срок наказания в 3,5 года колонии общего режима.

По данным следствия, Ебралидзе, занимая должность гендиректора компании «Современные технологии обработки древесины», с 2017 по 2020 год заключал фиктивные сделки с недействующими фирмами. В результате этих махинаций государственный бюджет недополучил более 181 млн рублей налоговых отчислений.

Экс-банкир полностью признал свою вину, поэтому уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Помимо лишения свободы, суд запретил ему на два года заниматься деятельностью, связанной с организацией бухгалтерского учета.

Ранее в Екатеринбурге задержали руководителя благотворительной организации, подозреваемого в эксплуатации людей и отмывании денег под прикрытием помощи бездомным. Утверждалось, что в 2018 году он основал автономную некоммерческую организацию «Чистое сердце». Под видом благотворительности эта структура, по данным следствия, занималась отмыванием средств в строительной сфере, заключая фиктивные договоры с крупными застройщиками Свердловской области.