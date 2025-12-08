Бизнесмен попался на фейковой благотворительности и эксплуатации людей На Урале главу благотворительной организации заподозрили в эксплуатации людей

В Екатеринбурге задержали руководителя благотворительной организации, подозреваемого в эксплуатации людей и отмывании денег под прикрытием помощи бездомным, сообщает Telegram-канал «112». Утверждается, что в 2018 году он основал автономную некоммерческую организацию «Чистое сердце». Под видом благотворительности эта структура, по данным следствия, занималась отмыванием средств в строительной сфере, заключая фиктивные договоры с крупными застройщиками Свердловской области.

Кроме того, бизнесмен якобы переоформлял на себя имущество и недвижимость своих социально незащищенных работников, а затем продавал их и распоряжался вырученными деньгами по своему усмотрению. Схема заключалась в том, что сотрудники АНО находили людей в сложной жизненной ситуации, трудоустраивали их, а затем полностью лишали средств.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли более 10 млн рублей, а также обнаружили элитную недвижимость и автомобили. Источник происхождения этих средств задержанный пояснить не смог.

