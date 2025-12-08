ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 15:50

Бизнесмен попался на фейковой благотворительности и эксплуатации людей

На Урале главу благотворительной организации заподозрили в эксплуатации людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Екатеринбурге задержали руководителя благотворительной организации, подозреваемого в эксплуатации людей и отмывании денег под прикрытием помощи бездомным, сообщает Telegram-канал «112». Утверждается, что в 2018 году он основал автономную некоммерческую организацию «Чистое сердце». Под видом благотворительности эта структура, по данным следствия, занималась отмыванием средств в строительной сфере, заключая фиктивные договоры с крупными застройщиками Свердловской области.

Кроме того, бизнесмен якобы переоформлял на себя имущество и недвижимость своих социально незащищенных работников, а затем продавал их и распоряжался вырученными деньгами по своему усмотрению. Схема заключалась в том, что сотрудники АНО находили людей в сложной жизненной ситуации, трудоустраивали их, а затем полностью лишали средств.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли более 10 млн рублей, а также обнаружили элитную недвижимость и автомобили. Источник происхождения этих средств задержанный пояснить не смог.

Ранее начальник исправительной колонии № 4 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области был задержан по подозрению в получении крупной взятки. Следствие полагает, что по его указанию некоторые осужденные создавали в колонии невыносимые условия. Это вынуждало других отбывающих наказание давать взятки, чтобы избежать взысканий за нарушения.

Екатеринбург
Урал
благотворительность
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе оценили немецкий план войны против России
Благодарность Табакову, инсульт, пенсия 18 тысяч: как живет Елена Проклова
Путин раскрыл, что именно станет ключом к развитию экономики
«Тематика очевидна»: Сикорский созвал экстренное совещание из-за Украины
Киберэксперт рассказал, могут ли разблокировать звонки в Telegram
Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми в России
«Обеление экономики»: Путин поручил правительству важную задачу
Спасатель дал советы, где безопаснее всего расположить елку в доме
В Германии забили тревогу из-за рекордного роста банкротств
«Это моя подельница»: за что Хасис разлюбила убийцу-националиста Тихонова
Путин призвал не допустить «ухода в тень» бизнеса
Путин озвучил прогноз по инфляции в 2025 году
В Европе пришли в ярость из-за Украины
Иностранцы нашли способ связаться с Путиным
Путин призвал поддерживать отцовство в России
ЦБ защитит деньги россиян. Все вклады привяжут к ИНН: что это значит
Российский генерал раскрыл карты Сырского по пополнению украинской армии
В Московской области на 18% снизилось потребление алкоголя
«Чем больше — тем лучше»: Путин описал принцип оказания помощи семьям
Ученые выделили ДНК домашней козы из кожи эпохи неолита
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.