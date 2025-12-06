ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 13:31

Начальника ИК арестовали за взятки с осужденных

СК: начальника петербургской ИК задержали по подозрению в получении взяток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Начальник ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела о получении взятки группой лиц, в крупном размере, его задержали, передает пресс-служба СК России по городу. По версии следствия, некоторые осужденные по его приказу создавали неблагоприятные условия в колонии, при которых другие отбывающие наказание были вынуждены давать взятки за невыявление нарушений.

Следователями задержан начальник исправительной колонии за коррупционное преступление, — сказано в сообщении.

Ранее суд арестовал трех сотрудников реабилитационного центра «Антонов PRO», в котором издевались над постояльцами. Как сообщили в пресс-службе подмосковного ГСУ СК, аналогичную меру пресечения также избрали в отношении директора учреждения.

Также экс-руководитель территориального подразделения Росимущества по Удмуртии и Кировской области Екатерина Рублева была приговорена к 4,5 года лишения свободы за получение взятки. Ее также признали виновной в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Дополнительно суд обязал бывшую чиновницу выплатить штраф в размере 1,9 млн рублей и запретил ей занимать государственные и муниципальные должности на срок три года.

