Суд принял решение по сотрудникам рехаба, где издевались над людьми

Суд арестовал трех сотрудников реабилитационного центра «Антонов PRO», в котором издевались над постояльцами, сообщили в пресс-службе подмосковного ГСУ СК. Аналогичную меру пресечения также избрали в отношении директора учреждения.
По ходатайству следователя <…> судом арестованы генеральный директор реабилитационного центра, обвиняемый в незаконном лишении свободы постояльцев (пп. «а, в, г, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ), похищении человека группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ), а также трое сотрудников центра, — сообщили в ведомстве.
В прокуратуре уточнили, что фигуранты пробудут под арестом до 3 февраля 2026 года. Отмечается, что директор рехаба не признал свою вину, однако против него дали показания сотрудники центра.
Центр, официально зарегистрированный как ООО «СеРЦА», специализировался на помощи людям с алкогольной и наркотической зависимостью, принимая пациентов из разных регионов за плату от 50 до 80 тыс. рублей ежемесячно. Задержания последовали за заявлениями бывших постояльцев о незаконном удержании и систематическом применении насилия со стороны сотрудников.