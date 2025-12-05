Суд арестовал основателя рехаба-«концлагеря» Антонова

Максим Антонов, задержанный по делу о незаконном удержании постояльцев реабилитационного центра, во время заседания в Видновском городском суде Московской области

Видновский городской суд Московской области арестовал генерального директора реабилитационного центра «Антонов PRO» Максима Антонова, удовлетворив соответствующее ходатайство СК РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Антонов был задержан в рамках расследования уголовного дела по обвинению в незаконном лишении свободы.

Ему было предъявлено обвинение по пунктам ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц с применением насилия). Кроме того, ему вменяется похищение человека группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, сотрудники центра по указанию Антонова незаконно проникали в жилища потерпевших, похищали их и насильно удерживали в реабилитационном центре.

Сам Антонов свою вину не признает. При этом по делу также задержаны финансовый директор Михаил Петушков и волонтеры Павел Колесов и Кирилл Вихарев. По информации подмосковного СК, эти фигуранты признали вину и дали показания против гендиректора центра.

Центр, официально зарегистрированный как ООО «СеРЦА», специализировался на помощи людям с алкогольной и наркотической зависимостью, принимая пациентов из разных регионов за плату от 50 до 80 тыс. рублей ежемесячно. Задержания последовали за заявлениями бывших постояльцев о незаконном удержании и систематическом применении насилия со стороны сотрудников.

До этого знакомый Антонова заявил, что тот на самом деле является хорошим человеком. Приятель пожелал остаться анонимным. По словам мужчины, Антонова могли оклеветать постояльцы центра, но скоро все встанет на свои места.