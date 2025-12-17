Быстрый наполеон в банке: упрощенный рецепт торта для тех, у кого не хватает времени на готовку

Быстрый наполеон в банке — это упрощенный рецепт торта для тех, у кого не хватает времени на готовку. Получается быстро, красиво и без крошек!

Вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного бездрожжевого теста (500 г), 1 банка сгущенки, 200 г сливочного масла (размягченного). Тесто разморозьте, раскатайте в тонкий пласт, наколите вилкой и выпекайте на противне, застеленном пергаментом, при 200 °C около 15 минут до золотистого цвета. Готовый корж остудите и поломайте руками на мелкие кусочки. Для крема взбейте миксером размягченное масло до пышности, постепенно добавляя сгущенку. В небольшие баночки, креманки или стаканы выкладывайте слоями: кусочки коржа, крем, снова корж и крем, чередуя. Украсьте крошкой из коржа, тертым шоколадом или ягодами. Дайте настояться в холодильнике 1–2 часа.

Вкус — это тот самый классический наполеон: хрустящие слои нежного теста и насыщенный сладкий масляно-сливочный крем, который идеально пропитывает коржи. Удобно, эффектно и безумно вкусно!

