Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 07:32

Быстрый наполеон в банке: упрощенный рецепт торта для тех, у кого не хватает времени на готовку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Быстрый наполеон в банке — это упрощенный рецепт торта для тех, у кого не хватает времени на готовку. Получается быстро, красиво и без крошек!

Вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного бездрожжевого теста (500 г), 1 банка сгущенки, 200 г сливочного масла (размягченного). Тесто разморозьте, раскатайте в тонкий пласт, наколите вилкой и выпекайте на противне, застеленном пергаментом, при 200 °C около 15 минут до золотистого цвета. Готовый корж остудите и поломайте руками на мелкие кусочки. Для крема взбейте миксером размягченное масло до пышности, постепенно добавляя сгущенку. В небольшие баночки, креманки или стаканы выкладывайте слоями: кусочки коржа, крем, снова корж и крем, чередуя. Украсьте крошкой из коржа, тертым шоколадом или ягодами. Дайте настояться в холодильнике 1–2 часа.

Вкус — это тот самый классический наполеон: хрустящие слои нежного теста и насыщенный сладкий масляно-сливочный крем, который идеально пропитывает коржи. Удобно, эффектно и безумно вкусно!

Ранее стало известно, как приготовить рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте о сложных рецептах, этот «Наполеон» готовится в два счета: то, что нужно в Новый год
Общество
Забудьте о сложных рецептах, этот «Наполеон» готовится в два счета: то, что нужно в Новый год
Заменила «Мимозу» на закусочный рыбный торт «Наполеон»: его уплетают за обе щеки
Общество
Заменила «Мимозу» на закусочный рыбный торт «Наполеон»: его уплетают за обе щеки
Картофельные оладьи с тянущимся сыром всего из 3 ингредиентов: рецепт завтрака на миллион из десяти
Общество
Картофельные оладьи с тянущимся сыром всего из 3 ингредиентов: рецепт завтрака на миллион из десяти
Для бабушек и дедушек: облегченная версия рецепта селедки под шубой
Семья и жизнь
Для бабушек и дедушек: облегченная версия рецепта селедки под шубой
Горстка творога и банан — вжух, и на столе шикарное печенье: вкус и польза в одном десерте
Общество
Горстка творога и банан — вжух, и на столе шикарное печенье: вкус и польза в одном десерте
наполеон
рецепты
десерты
торты
Дарья Иванова
Д. Иванова
Быстрый наполеон в банке: упрощенный рецепт торта для тех, у кого не хватает времени на готовку Быстрый «Наполеон» в банке — это упрошенный рецепт торта для тех, у кого не хватает времени на готовку. Получается быстро, красиво и без крошек!
1 упаковка готового слоеного бездрожжевого теста (500 г),
1 банка сгущенки
200 г сливочного масла (размягченного)
>
Тесто разморозьте, раскатайте в тонкий пласт, наколите вилкой и выпекайте на противне, застеленном пергаментом, при 200°C около 15 минут до золотистого цвета.
Готовый корж остудите и поломайте руками на мелкие кусочки.
Для крема взбейте миксером размягченное масло до пышности, постепенно добавляя сгущенку.
В небольшие баночки, креманки или стаканы выкладывайте слоями: кусочки коржа, крем, снова корж и крем, чередуя.
Украсьте крошкой из коржа, тертым шоколадом или ягодами. Дайте настояться в холодильнике 1-2 часа.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МАГАТЭ рассказали, к чему могут привести повреждения саркофага на ЧАЭС
Евростат оценил масштаб обрушения немецкого экспорта в Россию
На борту самолета казахской авиакомпании произошло задымление
Российские дроны уничтожили две САУ «Гвоздика» в Сумской области
Названо число россиян, занимающихся дропперством
Стало известно об идее США укрепить ВСУ
В Подмосковье с 1 марта начнут продавать алкоголь с ограничениями
Горячая французская закуска за 15 минут: вкуснейший сыр с помидорами
В США застрелили профессора-ядерщика из престижного университета
Российские «Герани» уничтожили штаб батальона беспилотников ВСУ
Три человека пострадали при пожаре в высотке в Гонконге
Пропустившую ученика с ножом охранницу отправили за решетку
Синоптик рассказал, когда в Москву снова вернутся морозы и снег
Назван неочевидный анализ, выявляющий причину проблем с потенцией
Мягкая закуска из сыра и творога: пожилые родственники будут благодарны
Опорники в руинах, пытки военнопленных: новости СВО к утру 17 декабря
«Не верю!»: певица Слава усомнилась в искренности Долиной
Украинские гадалки начали давать прогнозы по теме конфликта
«Никаких мер поддержки»: Евросоюз оставил Грузию без финансовой помощи
В Австралии признали героизм россиян, погибших в борьбе с террористами
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.