Ленивый наполеон за час без возни и хлопот. Торт-мечта из того, что есть в холодильнике

Мы привыкли, что торт «Наполеон» — это многочасовой марафон с раскатыванием тончайших коржей и долгим ожиданием пропитки. Но что, если классику можно приготовить почти волшебным образом — всего за час? Этот рецепт — настоящее спасение для тех, кто хочет порадовать близких изысканным десертом без титанических усилий. Основа — простое рассыпчатое тесто на сметане и маргарине, а крем — нежный, ванильный, как в детстве. Результат — тот самый узнаваемый вкус, хруст и таяние во рту, но в разы быстрее. Идеальный торт для внезапных гостей или когда душа просит праздника без лишних хлопот.

Рецепт приготовления

Для теста натрите 250 г охлажденного маргарина на крупной терке прямо в миску с 300 г муки. Перетрите смесь руками в крошку. Добавьте 200 мл сметаны и быстро замесите гладкое тесто. Разделите его на 8–10 частей, каждую раскатайте в тонкий корж на припыленной мукой поверхности. Выпекайте каждый корж на сухой сковороде или противне при 200 °C 3–4 минуты с каждой стороны до легкого румянца. Готовые коржи слегка остудите и аккуратно обрежьте по тарелке-шаблону для ровных краев. Для крема взбейте 4 яйца с 200 г сахара и 40 г муки. Постепенно влейте 500 мл молока, добавьте ванилин. Варите на среднем огне, постоянно помешивая венчиком, до густого состояния, как сметана. Снимите с огня, добавьте 50 г сливочного масла, размешайте до однородности и полностью остудите. Собирайте торт, промазывая коржи кремом. Обрезки раскрошите в мелкую крошку и обильно посыпьте ею бока и верх торта.

