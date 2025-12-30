Два яблока и щепотка корицы. Вместо шарлотки жарю ароматные оладьи — идеально к чаю

Когда хочется быстрого, душистого и по-настоящему домашнего угощения к чаю, эти яблочные оладьи становятся идеальным решением. Они сочетают в себе нежность пышного теста, сочную сладость яблок и согревающий аромат корицы. Готовятся они в разы быстрее традиционной шарлотки, а их золотистые, румяные бока и фруктовый запах, разносящийся по кухне, создают неповторимую атмосферу уюта.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупных яблока (желательно кисло-сладких), 2 яйца, 5 столовых ложек муки, 3 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 чайная ложка молотой корицы, щепотка соли и растительное масло для жарки.

Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и корицей, перемешайте до однородности теста консистенции густой сметаны. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке и сразу же вмешайте в тесто, чтобы они не потемнели. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте их с обеих сторон до красивого золотисто-коричневого цвета под крышкой примерно по 2–3 минуты с каждой стороны. Готовые оладьи можно сразу подавать, посыпав сахарной пудрой или дополнив ложкой варенья или сметаны. Они невероятно вкусны именно в теплом виде, когда сочные яблоки внутри буквально тают.

