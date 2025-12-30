В МВД раскрыли, сколько диверсантов задержали за атаки на транспортную сеть

В России в 2025 году задержали свыше 300 человек по подозрению в диверсиях на транспортной инфраструктуре, сообщил начальник Главного управления на транспорте МВД РФ Олег Калинкин. При этом, по его словам, половина задержанных — дети.

[В 2025 году] задержано за совершение диверсий на объектах транспорта и поджогов транспортной инфраструктуры более 300 человек. К сожалению, более 150 несовершеннолетних, — отметил Калинкин.

Ранее ФСБ предотвратила диверсию на нефтепроводе в Тюменской области. Целью террористической атаки должна была стать диспетчерская станция магистрального нефтепровода ПАО «Транснефть». Подготовкой теракта занимался уроженец Винницкой области Украины, действовавший по прямому указанию украинских спецслужб.

До этого 17-летний подросток поджег релейный шкаф на железнодорожной станции в подмосковном Ступино. Следствие установило, что несовершеннолетний действовал по заданию украинских спецслужб. Молодому человеку предъявили обвинение по части 2 статьи 205 УК (террористический акт).