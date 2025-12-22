Новый год-2026
22 декабря 2025 в 09:58

Подростка обвинили в теракте после поджога релейного шкафа

Поджегшего релейный шкаф на станции в Ступино подростка обвинили в теракте

Сотрудник ФСБ Сотрудник ФСБ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press
Подросток поджег релейный шкаф на железнодорожной станции в подмосковном Ступино, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Установлено, что несовершеннолетний действовал по заданию украинских спецслужб. Ему предъявили обвинение в теракте.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ предъявлено обвинение 17-летнему жителю столицы в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), — заявили в ведомстве.

Ранее появилась информация, что украинские спецслужбы пытаются вербовать российских подростков в популярных чатах знакомств. Так, злоумышленник под видом девушки, готовой прийти на свидание, выясняет у детей адреса ближайших ТЦ, а затем отправляет им в чате видеосообщение от мужчины в военной форме, который благодарит за «помощь ВСУ».

В конце ноября трое подростков из Иркутской области устроили серию поджогов в регионе, а также спланировали теракт с подрывом бомбардировщиков типа Ту-22М3. Суд вынес приговоры несовершеннолетним.

Ступино
Московская область
Подмосковье
подростки
поджоги
спецслужбы
Украина
теракты
