Глава Ступина рассказал о планах по развитию округа Глава Ступина Мужальских: в округе модернизируют около 15 котельных

В Ступине планируют модернизировать около 15 котельных, рассказал 360.ru глава муниципалитета Сергей Мужальских. Он отметил, что в округе запланировано еще несколько проектов.

На территории округа расположены 31 котельная, и 16 из них будут обновлены до 2028 года. В позапрошлом и прошлом годах мы реализовали 15 мероприятий — например, проложили 8,5 километра тепловых сетей, построили три блочно-модульные котельные, реконструировали четыре котельные, — рассказал Мужальских.

Глава муниципалитета подчеркнул, что помимо котельных в Ступине реконструируют стадион и реализуют более 30 инвестпроектов. По его словам, около стадиона также провели модернизацию бассейна.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье реализовали более 50 проектов с применением ИИ. Технологии используются в сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства и других отраслях.