Квашеная капуста по-новому. Добавил один ингредиент и получил шедевр — топ-закуска на зиму

Один ингредиент способен перевернуть привычный вкус. Гранатовые зерна, добавленные в квашеную капусту, совершают чудо: они дают взрывную свежесть, легкую сладость и изумительный рубиновый цвет, превращая простую закуску в праздничный витаминный салат.

4 кг белокочанной капусты шинкую. Добавляю 80 г крупной каменной соли и тщательно переминаю руками, чтобы капуста пустила сок. 1 крупную морковь натираю на терке для корейской моркови или на крупной терке и смешиваю с капустой. Плотно утрамбовываю смесь в эмалированную кастрюлю или банку, накрываю тарелкой и ставлю сверху гнет. Оставляю при комнатной температуре на 3 дня для брожения. Раз в день протыкаю капусту до дна длинной палочкой или ножом, чтобы выпустить скопившиеся газы. Через 3 дня, когда брожение завершится, добавляю в капусту зерна половины граната. Аккуратно перемешиваю. Раскладываю готовую капусту с гранатом по чистым банкам, заливаю выделившимся рассолом и убираю на хранение в холодильник или прохладное место.

