Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 10:49

Квашеная капуста по-новому. Добавил один ингредиент и получил шедевр — топ-закуска на зиму

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Один ингредиент способен перевернуть привычный вкус. Гранатовые зерна, добавленные в квашеную капусту, совершают чудо: они дают взрывную свежесть, легкую сладость и изумительный рубиновый цвет, превращая простую закуску в праздничный витаминный салат.

4 кг белокочанной капусты шинкую. Добавляю 80 г крупной каменной соли и тщательно переминаю руками, чтобы капуста пустила сок. 1 крупную морковь натираю на терке для корейской моркови или на крупной терке и смешиваю с капустой. Плотно утрамбовываю смесь в эмалированную кастрюлю или банку, накрываю тарелкой и ставлю сверху гнет. Оставляю при комнатной температуре на 3 дня для брожения. Раз в день протыкаю капусту до дна длинной палочкой или ножом, чтобы выпустить скопившиеся газы. Через 3 дня, когда брожение завершится, добавляю в капусту зерна половины граната. Аккуратно перемешиваю. Раскладываю готовую капусту с гранатом по чистым банкам, заливаю выделившимся рассолом и убираю на хранение в холодильник или прохладное место.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Закуска-пятиминутка с сырными крекерами: под вино и шампанское — эффектно, быстро и очень вкусно
Общество
Закуска-пятиминутка с сырными крекерами: под вино и шампанское — эффектно, быстро и очень вкусно
Как сохранить елку свежей до самого Рождества: честный эксперимент с семью способами
Общество
Как сохранить елку свежей до самого Рождества: честный эксперимент с семью способами
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
«Мохито» по‑домашнему: свежий салат с копченой грудкой, который взорвет вкусовые рецепторы
Общество
«Мохито» по‑домашнему: свежий салат с копченой грудкой, который взорвет вкусовые рецепторы
Моя чудо-закуска к Новому году: готовим мини-пиццы в рожке и удивляем гостей — необычно, вкусно и без хлопот
Общество
Моя чудо-закуска к Новому году: готовим мини-пиццы в рожке и удивляем гостей — необычно, вкусно и без хлопот
еда
закуски
капуста
гранаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт назвала заболевания, которые часто обостряются на Новый год
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
В США сделали заявление насчет ответа России на атаку по резиденции Путина
В Красноярском крае началось расследование дела о хищении с предприятий
В Москве задержали «зайца», который плеснул горячий шоколад в лицо девушке
Тарасова назвала самый надоевший в 2025 году вопрос
Папа римский получил новогоднее поздравление от Путина
Путин направил послание Алиеву и Пашиняну
Азаров посоветовал США начать избавляться от Зеленского
В НСПК рассказали, когда выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Путин поздравил с наступающим Новым годом зарубежных лидеров
Веганский салат с сейтаном: простой рецепт, который хочется повторить
Москвичам рассказали, какая погода будет в столице на Рождество
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Путин поздравил с Новым годом бывших президентов и глав правительств
Картаполов заявил, что ВС РФ не будут бить по «золотым унитазам» Зеленского
Путин поздравил Трампа с наступающим Новым годом
Стало известно состояние пострадавшего при подрыве в Красногорске школьника
Диетолог перечислила самые опасные продукты для сосудов
Не только «Ирония судьбы»: что посмотреть в новогодние каникулы — 2026
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.