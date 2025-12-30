Песков призвал не допускать эскалации на Ближнем Востоке Песков: Россия поддерживает конструктивный диалог с Ираном

Москва активно развивает партнерские отношения с Тегераном, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это, в том числе способствует снижению напряженности на Ближнем Востоке.

Мы сами продолжаем развивать добрые, конструктивные отношения с Тегераном, в том числе способствуя разрядке напряженности в этом неспокойном регионе, — отметил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп предостерег Иран от действий по возобновлению ядерной деятельности. Во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он заявил, что подобные шаги могут повлечь жесткие меры. Он охарактеризовал последствия как крайне серьезные.

Также президент США Дональд Трамп предъявил палестинскому движению ХАМАС ультиматум. Он потребовал провести разоружение в сжатые сроки.

В ответ на это советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что агрессивные действия в адрес Ирана встретят немедленный и жесткий ответ. Он подчеркнул, что обороноспособность и ракетная программа Ирана являются суверенным делом страны и не подлежат внешним ограничениям.