Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 12:52

Песков призвал не допускать эскалации на Ближнем Востоке

Песков: Россия поддерживает конструктивный диалог с Ираном

Дмитрий Песков во время специальной программы «Итоги года» Дмитрий Песков во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Москва активно развивает партнерские отношения с Тегераном, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это, в том числе способствует снижению напряженности на Ближнем Востоке.

Мы сами продолжаем развивать добрые, конструктивные отношения с Тегераном, в том числе способствуя разрядке напряженности в этом неспокойном регионе, — отметил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп предостерег Иран от действий по возобновлению ядерной деятельности. Во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он заявил, что подобные шаги могут повлечь жесткие меры. Он охарактеризовал последствия как крайне серьезные.

Также президент США Дональд Трамп предъявил палестинскому движению ХАМАС ультиматум. Он потребовал провести разоружение в сжатые сроки.

В ответ на это советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что агрессивные действия в адрес Ирана встретят немедленный и жесткий ответ. Он подчеркнул, что обороноспособность и ракетная программа Ирана являются суверенным делом страны и не подлежат внешним ограничениям.

Иран
Россия
Владимир Путин
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банда лесорубов и вымогателей поплатилась за многомиллионный ущерб природе
Названо масштабное последствие атаки ВСУ на резиденцию Путина
Москвичам напомнили о схеме мошенником под видом коммунальщиков
Успенская прошлась по песням из «Иронии судьбы»
Россиянам рассказали, какой штамм гриппа охватил регионы
Психолог объяснила, как лучше провести последний день перед Новым годом
Историк объяснил, зачем Украина атаковала резиденцию Путина
В России оценили перспективы пересадки людям свиных органов
Токаев бросил вызов Европе, подписав похожий на российский закон
Мужчина получил ножевые ранения в центре Петербурга
Посол ответил на вопрос о контактах Москвы и Душанбе по теракту в «Крокусе»
Когда будет ответ на атаку резиденции Путина? Удары по Украине 30 декабря
Полиция задержала мужчину после избиения знакомых арматурой под Петербургом
«Пример стойкости»: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки
В ДНР раскрыли число освобожденных за год населенных пунктов
Telegram-каналы хотят приравнять к СМИ для борьбы с фейковыми новостями
Пять принципов инженерного лидерства: модель управления Алексея Ашихмина
Россияне рассказали, что создает им новогоднее настроение
Коц назвал «базовый минимум»для уничтожения в руководстве Украины
Школьник скончался, подавившись блинами
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.