30 декабря 2025 в 13:07

Актриса Шпица рассказала, с кем ее чаще всего путают фанаты

Екатерина Шпица Екатерина Шпица Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актриса Екатерина Шпица призналась, что фанаты часто путают ее с коллегой по цеху Сашей Бортич. В разговоре с «Радио 1» артистка отметила, что сама удивляется подобному сравнению, так как не считает их похожими внешне.

Очень приятно сравнение с Сашей. Но Саша блондинка, а я почти шатенка. У Саши довольно большие голубые глаза, у меня довольно узкие серо-зеленые. У нас разные носы, разный рот, — рассказала Шпица.

Актриса отметила, что относится к таким ситуациям с юмором. Она призналась, что иногда ей хочется подшутить и оставить поклонникам автограф вместо своей коллеги. Но, по признанию артистки, она всегда выбирает рассказать фанатам правду и признаться, что перед ними не Бортич.

Ранее сообщалось, что певица Наталья Подольская опубликовала фотографии, на которых предстала в коротком розовом платье с вышивкой и стразами, подписчики увидели в этом сходство с Екатериной II. В комментариях они начали активно сравнивать артистку с царственной особой, называя ее «Шальной императрицей».

