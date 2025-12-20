Новый год-2026
20 декабря 2025 в 17:53

Фанаты сравнили Наталью Подольскую с Екатериной II из-за нового образа

Наталья Подольская показала фото со старомодной прической и в мини-платье

Наталья Подольская Наталья Подольская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Наталья Подольская опубликовала фотографии, на которых предстала в коротком розовом платье с вышивкой и стразами, подписчики увидели в этом сходство с Екатериной II. Звезда показала кадры у себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена), где, помимо платья, у исполнительницы была сделана старомодная прическа.

Пользователи также увидели в образе сочетание женственности, дерзости и сексуальности. В комментариях они начали активно сравнивать артистку с царственной особой, называя ее «Шальной императрицей».

Ранее Подольская говорила, что певец Никита Пресняков, переехав в США, заметно повзрослел. По ее словам, он является очень талантливым исполнителем и она сама является поклонницей его творчества. Пресняков эмигрировал в Америку в 2022 году вслед за матерью Кристиной Орбакайте и бабушкой Аллой Пугачевой. Певец оставил свою группу, отказался от всех проектов и бизнеса.

До этого сообщалось, что Подольская получила главную роль в новом фильме «Дед Мороз» благодаря своему актерскому таланту. Режиссер Ирина Гурьянова отметила, что обратила внимание на способности певицы еще во время ее участия в шоу «Главная роль» на Первом канале.

