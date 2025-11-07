Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 20:08

Режиссер «Деда Мороза» раскрыла, как Подольская получила главную роль

Режиссер «Деда Мороза» объяснила выбор Подольской на главную роль ее талантом

Наталья Подольская Наталья Подольская Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Певица Наталья Подольская получила главную роль в новой картине «Дед Мороз» благодаря своему таланту, заявила корреспонденту NEWS.ru режиссер фильма Ирина Гурьянова на премьере кинокартины. Она отметила, что обратила внимание на актерские данные исполнительницы еще на шоу «Главная роль» на Первом канале.

И мне так захотелось дать [Подольской] какую-то роль, и мне мой продюсер Оксана Барковская подсказала. Говорит: «Ира, так возьми Наташу на эту роль. Это же будет прекрасный вариант». <…> Мы записывали пробы, и Наташа была прекрасна. <…> Кроме нее мы рассматривали варианты, не хочу обижать других актрис, но остановились на Наташе, — пояснила Гурьянова.

Отмечается, что по сюжету фильма неудавшийся актер по имени Федор теряет работу, любовь и надежду накануне Нового года. Он устраивается на работу Дедом Морозом, чтобы оплатить брату дорогостоящую операцию. Встретив детей, мечтающих о новом папе для своей мамы, Федор оказывается втянут в цепочку неожиданных и трогательных событий.

Также стало известно, что сейчас Подольская выступает сольно и периодически принимает участие в телешоу. В 2022 году она дошла до шестого выпуска шоу «Маска» в костюме осьминога, а также выступила в «Ледниковом периоде» в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.

