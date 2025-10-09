Приходько, Налич, Манижа: как сейчас живут представители РФ на Евровидении

В 2026 году Россия в пятый раз не примет участия в Евровидении после отстранения в 2022 году. Как сложились карьера и судьба артистов, представлявших на соревновании РФ?

Кто представлял Россию на Евровидении в 90-е

Конкурс на лучшую песню Европы впервые прошел в швейцарском городе Лугано в мае 1956 года. Но Россия впервые приняла в нем участие в 1994 году. Тогда от России выступила певица Юдифь (настоящее имя — Мария Кац) с композицией «Вечный странник». Артистка, известная по работе в группах «Квартал» и «Лига блюза», заняла на Евровидении девятое место.

В 2000 году Юдифь открыла собственную звукозаписывающую компанию «Хит Старт», окончила аспирантуру в Высшей школе музыки им. А. Шнитке и занялась преподавательской деятельностью.

В последние 10 лет исполнительница была бэк-вокалисткой у Валерия Меладзе, Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Софии Ротару и Григория Лепса. Она долгое время работала с группой «Машина времени» и выпустила книгу ​​«Ваш голос. Секреты вокального мастерства» с иллюстрациями лидера коллектива Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Параллельно Юдифь занималась озвучкой голливудских фильмов и мультфильмов, таких как «Танго в Париже», «Анастасия» и «Рапунцель: Запутанная история». У певицы есть 25-летняя дочь Серафима.

В 1996 году на Евровидение отобрали артиста из Одессы Андрея Косинского с песней «Я это я», однако он не попал в список финалистов и выбыл из конкурса после первого выступления. После провала музыкант собрал собственный коллектив «Косинский Оркестр» и занялся выступлениями на свадьбах и корпоративах в жанре шансон. В 2022 году Косинский поддержал СВО и стал участником российских патриотических концертов и конкурсов.

Певица Мария Кац Фото: Мудрац Александр/ТАСС

Что за скандал случился после провала Пугачевой

В 1997 году на международный конкурс в Европу отправили народную артистку СССР Аллу Пугачеву, которая заняла 15-е место с песней «Примадонна». При этом в следующем году Россию не допустили к участию в состязании из-за низкого результата певицы, а затем дисквалифицировали и в 1999 году за отказ транслировать песенный конкурс без участия в нем российских исполнителей.

С 2022 года 76-летняя Пугачева живет с мужем на Кипре и не собирается возвращаться в Россию. По сообщению Telegram-канала «Шпион», в этом году звезда подала документы на отказ от российского гражданства.

В 2005 году от России на Евровидение поехала певица из Белоруссии Наталья Подольская, занявшая 15-е место. В тот год конкурс проводился в столице Украины Киеве. Исполнительница представила песню Nobody Hurt No One. В тексте композиции было обращение к «Америке», которая пропагандирует «мечту», но при этом ее жители живут в страхе. «Вы просто веселитесь, пока ваших детей не начали расстреливать из вашего же ружья…» — спела Подольская со сцены.

В 2010 году певица вышла замуж за Владимира Преснякова — младшего, у пары родились два сына: 10-летний Артемий и пятилетний Иван. Сейчас артистка выступает сольно и периодически принимает участие в телешоу. В 2022 году она дошла до шестого выпуска шоу «Маска» в костюме осьминога, а также выступила в «Ледниковом периоде» в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.

Наталья Подольская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что стало с Приходько и Наличем

В 2009 году от России на Евровидение поехала украинка Анастасия Приходько. С песней «Мамо» певица заняла лишь 11-е место. Артистка не скрывала, что ее музыкальная карьера на Украине не складывалась. По-настоящему популярной она стала после работы с российскими продюсерами и режиссерами. В 2018 году исполнительница ушла со сцены в политику, примкнув к политической партии Юлии Тимошенко, а в 2019 году баллотировалась в Верховную раду Украины.

Позже в интервью Приходько назвала россиян «тупой биомассой» и выразила надежду на развал нашей страны. После начала СВО певица осудила действия российских властей и заявила, что сожалеет о годах работы в РФ. Сейчас Приходько живет в Киеве с двумя детьми и выступает на украинском телевидении.

В 2010 году на Евровидение от России поехал «Музыкальный коллектив Петра Налича» с песней Lost and Forgotten и занял 11-е место. Впоследствии Петр Налич начал гастролировать по стране с симфоническим оркестром и впервые в РФ опубликовал в интернете музыкальный альбом, призвав поклонников делать донаты. Налич написал музыку ко множеству спектаклей, клипов и кинофильмов. Сейчас 44-летний исполнитель и композитор живет в Москве с женой и четырьмя детьми, продолжает активно гастролировать.

В 2022 году он опубликовал черный квадрат в своем блоге, сообщив, что испытывает «ужас, стыд и уныние» из-за СВО на Украине. Из-за позиции артиста призвали «запретить», однако после он заявил, что испытывал «обычные страхи», но уезжать из страны не собирается. Музыкант добавил, что хочет вырастить детей в атмосфере русской культуры.

Петр Налич Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Где сейчас Манижа и Самойлова

В 2017 году украинские власти запретили въезд в Киев участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Певица с ограниченными возможностями смогла выступить на конкурсе лишь в следующем году с композицией I Won't Break. Она дошла до второго полуфинала, но из-за волнения сбилась во время исполнения и заняла 15-е место. Дальнейшая сценическая карьера артистки перестала развиваться.

Сейчас Самойлова принимает участие в благотворительных концертах, работает в попечительском совете Фонда «Круг добра» и помогает детям-инвалидам. В одном из последних постов она призвала подписчиков присылать ей денежные донаты для записи новых песен.

Представительницей от России на Евровидении-2021 стала певица из Таджикистана Манижа. С песней Russian Woman («Русская женщина») она заняла девятое место. Выступление артистки вызвало бурю негодования в России. Ее обвинили в «оскорблении русских женщин» и феминизме.

Манижа Сангин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Редакция издания «Ветеранские вести» обратилась в СК с просьбой проверить номер Манижи на «наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды». После начала СВО исполнительница уехала из России в Таджикистан, осудив СВО. После Манижа снова угодила в скандал из-за донатов ВСУ и слов в защиту террористов из «Крокус Сити Холла». Сейчас артистка выступает в странах Европы и Таджикистане. В 2025 году она посетила Москву для участия в публичной дискуссии в одном из столичных джаз-клубов.

Читайте также:

Кто такой победитель «Интервидения» Дык Фук, почему у него странное лицо

Составлен список уехавших звезд, которых могут лишить квартир в Москве

«Панин взвыл от голода, Галкин держится»: как выживают иноагенты за рубежом

Штрафы и долги, секта, мысли о суициде: куда пропал Артур Смольянинов