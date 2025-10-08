Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 октября 2025 в 11:49

Гордон назвал Пугачеву «главной мафиозницей эстрады»

Ведущий Гордон назвал Пугачеву главной мафиозницей эстрады и безынтересной

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известная певица Алла Пугачева является «главной мафиозницей эстрады», заявил в интервью StarHit телеведущий и режиссер Александр Гордон. Он подчеркнул, что не следит за ней уже 35 лет.

Ведущий рассказал журналистам о своем отношении к слухам и скандалам вокруг своего имени. Гордона спросили и о резонансном интервью Примадонны, в нем уехавшая из России звезда откровенно рассказала о коллегах, браках и эмиграции. Гордон сообщил, что личность Пугачевой ему давно неинтересна.

Масштаб персоны? Главная мафиозница эстрады нашей? Да ну. Меня она вообще не волнует никак. Лет 35 уже не волнует, — ответил ведущий.

Недавнее интервью Пугачевой журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заинтересовало правоохранительные органы. Адвокат Геннадий Кузьмин сообщил, что высказывания Примадонны подвергнут экспертизе. Он не исключил, что после этого на певицу заведут уголовное дело за оправдание терроризма.

Ранее Пугачева призналась, что решила покинуть Россию после того, как Минюст РФ признал ее мужа иностранным агентом. Певица добавила, что из-за этого их детей начали травить и обзывать в школе.

