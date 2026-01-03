Новый год — 2026
03 января 2026 в 14:37

Гордон призвал не оплакивать пропажу «Вечернего Урганта» из эфира

Гордон призвал не придавать значения исчезновению «Вечернего Урганта» из эфира

Александр Гордон Александр Гордон Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Оплакивать уход программы «Вечерний Ургант» из эфирной сетки не стоит, заявил в интервью журналисту Антону Красовскому телеведущий Александр Гордон. По его словам, это небольшая потеря для Первого канала и сам Иван Ургант мало что решал на телевидении.

Как будто Ургант когда-то определял, что такое Первый канал. Это была лишь одна из программ Первого канала, — считает ведущий.

В конце декабря Гордон объявил о своем решении жениться в шестой раз. Он рассказал, что его избраннице, как и бывшей супруге, 23 года. Позже в съемках выпуска приняла участие и сама невеста, которая настаивала, что не чувствует разницы в возрасте с женихом, и говорила о схожем взгляде на жизнь.

Ранее Ургант высказался о смерти народной артистки России Веры Алентовой, назвав это большой трагедией. Он отметил, что их совместная работа в постановке комедии Александра Островского «Бешеные деньги» в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина стала для него большой удачей.

