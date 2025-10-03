Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 13:09

«Уголовный срок»: адвокат Кузьмин о наказании Пугачевой за интервью

Адвокат Кузьмин: Пугачева может получить тюремный срок за свои высказывания

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Интервью певицы Аллы Пугачевой журналисту Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) изучают профильные структуры для определения количества составов преступления, сказал в беседе с NEWS.ru адвокат Геннадий Кузьмин. Именно тем, что экспертиза требует времени, он объяснил отсутствие реакции правоохранительных органов на высказывания артистки.

После изучения материалов, которое требует времени, будет реакция.... Не исключаю возбуждение уголовного дела. Самая очевидная статья, которая прослеживается в ее интервью — оправдание террористов. Нарушение статьи влечет за собой реальный срок тюремного заключения, — пояснил он.

Юрист добавил, что замок мужа Пугачевой Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь должен быть изъят в пользу государства или снесен. Ничто не помешает это сделать, отметил он, поскольку строение официально нигде не зарегистрировано как жилой объект, то есть по сути, является незаконным.

Замок Галкина не зарегистрирован как объект недвижимости, мы это всегда знали… Согласно закону, хозяину выдадут предписание снести. Если он этого не сделает, то незаконная постройка будет снесена за госсчет. Однако впоследствии государство изыщет способ взыскать эти деньги с нарушившего закон хозяина, — уточнил правозащитник.

Кузьмин отметил, что считает эти меры строгими, но справедливыми по отношению к семье Пугачевой. В США певица и ее супруг, по мнению собеседника, давно лишились бы не только всех своих денег, но и свободы.

Один из основных принципов нашего уголовного закона — это гуманизм. И президент очень гуманный человек. В противном случае все эти люди — Пугачева, Галкин — уже сидели бы в тюрьме. И у них было бы давно конфисковано уже все их многомиллиардное состояние, — полагает Кузьмин.

Ранее Пугачева в интервью призналась, что приняла решение покинуть Россию после того, как Минюст РФ признал иностранным агентом ее мужа. Артистка добавила, что из-за этого в школе их дети подверглись «троллингу».

Представитель МИД России Мария Захарова сравнила данное интервью с названием романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия», которое в будущем стало крылатым выражением. Дипломат отметила, что данном случае уместно назвать его «базаром лицемерия».

