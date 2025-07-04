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04 июля 2025 в 15:59

В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию

Депутат Милонов: концерт Манижи в Москве пытаются организовать враги России

Манижа Сангин Манижа Сангин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Организаторы концерта певицы Манижи (настоящее имя — Манижа Сангин) в Москве являются врагами России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, мероприятие с участием исполнительницы может быть провокацией.

[Организаторы концерта Манижи] — абсолютные враги и бессовестные люди. Допускаю, что неидеологические враги, но настолько бессовестные, что они хуже врагов. Никакой Манижи в РФ быть не должно. Интересно, кто хочет организовать концертик? Любопытно побеседовать с этим человеком. Думаю, это больше провокация, кто же эту несуразную помойку запустит назад? Есть, конечно, покровитель у нее — черт лысый, сам Сатана в аду продюсирует эту Манижу, — сказал Милонов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Манижу необходимо признать иностранным агентом и возбудить против нее уголовное дело. По его словам, исполнительницу следует проверить по статье об оправдании терроризма.

До этого депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что выступления Манижи следует запретить в России из-за поддержки террористов. Он выразил возмущение, что артистка вернулась в РФ и, по предварительным данным, уже дает концерты.

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