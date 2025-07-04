Манижу призвали убрать со сцены за поддержку террористов

Выступления певицы Манижи (настоящее имя — Манижа Сангин) следует запретить в России из-за поддержки террористов, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он выразил возмущение, что артистка вернулась в РФ и, по предварительным данным, уже дает концерты.

То, что певица Манижа, публично выражавшая поддержку террористам, напавшим на невинных людей в «Крокусе», и демонстративно осуждавшая спецоперацию на Украине, теперь свободно разгуливает по России и дает концерты — это издевательство над памятью погибших и чувствами миллионов граждан, которые ждут справедливости. Мы не можем закрывать глаза на подобные вещи. Если мы хотим сохранить суверенитет и безопасность в нашей страны, необходимо пресекать любые попытки оправдания террора и предательства, — пояснил Иванов.

Депутат выразил мнение, что действия Манижи должны стать предметом внимания правоохранительных органов. По его словам, певице следовало задать жесткие вопросы на границе.

Где Следственный комитет? Почему на границе Маниже не были заданы жесткие вопросы? Почему закон для таких, как она, действует избирательно? Это недопустимо. Если человек открыто поддерживает террористов и выступает против своей страны, он не имеет права пользоваться ее гостеприимством, — резюмировал Иванов.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась решением пограничной службы пропустить в Россию Манижу. Она сообщила, что артистка начала давать концерты в Москве. Мизулина напомнила, что Манижа в 2022 году покинула Россию, осудив проведение военной операции на Украине.