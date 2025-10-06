Составлен список уехавших звезд, которых могут лишить квартир в Москве

В Госдуме предложили изымать пустующие квартиры уехавших после 2022 года россиян с долгами за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Что за инициатива и кто из знаменитостей может лишиться столичного жилья?

За что россиян могут лишать квартир

С предложением забирать у россиян пустующие квартиры и квартиры с долгами по коммунальным платежам выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Парламентарий разработал проект поправок в Жилищный кодекс, прописывающих критерии, согласно которым жилые помещения будут признаваться заброшенными. Например, если владелец несколько месяцев не оплачивал коммунальные услуги или больше года не пользовался водой и электричеством.

Якубовский подчеркнул, что жилье будет признано пустующим, если найдут хотя бы два признака неиспользования. Решение по изъятию квартиры будет принимать соответствующая комиссия, после чего помещение передадут муниципалитету и могут сдать в социальный наем.

«У собственника сохраняется возможность погасить задолженность, заявить свои права и вернуть квартиру в нормальный оборот», — добавил парламентарий в разговоре с РИА Новости.

У кого из российских звезд могут забрать жилье

Первыми, кто может лишиться жилья после принятия нового закона, станут уехавшие из России знаменитости. В частности, народная артистка СССР Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). У пары в собственности несколько московских квартир, загородных особняков, включая знаменитый замок в деревне Грязь. Не пользуется своей квартирой на Тверской и народная артистка РФ Кристина Орбакайте. Певица покинула Россию в марте 2024 года, после чего заявила о прекращении своей музыкальной карьеры в стране.

Есть недвижимость в Москве и у певца Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Осудивший СВО артист владеет 42-метровой и 109-метровой квартирами в центре столицы. Стоимость недвижимости исполнителя составляет более чем 90 млн рублей.

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пытался продать свою 110-метровую квартиру в Москве, но до сих пор не смог. Недвижимость артиста стоимостью 25,7 млн рублей также не используется с 2022 года.

Остаться без жилья в столице может и народный артист РФ Дмитрий Назаров. В январе 2023 года актер публично осудил действия российских властей и уехал с женой во Францию. В Москве у Назарова, по данным KP.RU, остались трехкомнатная квартира стоимостью около 20 млн рублей и загородный особняк, который оценивается примерно в 15 млн рублей.

У кого из звезд уже арестовали квартиры в РФ

Летом 2022 года российский Басманный суд Москвы арестовал дома и квартиры кулинарного блогера Ники Белоцерковской (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), обвиняемой в фейках о ВС России. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова. Стоимость активов Белоцерковской составляет около 153 млн рублей. Под арест попали машино-место и квартира в Москве, а также жилые дома, квартира и земельный участок в Санкт-Петербурге.

В 2024 году Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его супругу Лидию экстремистским объединением. У пары изъяли три земельных участка под Петербургом, жилой загородный дом и автомобиль Hyundai.

Летом 2025 года Федеральная служба судебных приставов наложила арест на квартиру писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на Кутузовском проспекте, где он работал над романом «Метро 2035».

Также были арестованы активы рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на сумму около 200 млн рублей. В собственности музыканта находились три помещения на Бакунинской улице в Москве, дом площадью 809 квадратных метров, земельный участок и гараж.

В октябре в Москве арестовали две квартиры писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на сумму около 55 млн рублей, писал Telegram-канал SHOT. По данным источника, теперь Быков не может проводить сделки с недвижимостью в районе Мосфильмовской улицы. Ранее сообщалось, что с августа писатель задолжал платежи за коммунальные услуги.

