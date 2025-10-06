Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 18:12

Составлен список уехавших звезд, которых могут лишить квартир в Москве

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

В Госдуме предложили изымать пустующие квартиры уехавших после 2022 года россиян с долгами за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Что за инициатива и кто из знаменитостей может лишиться столичного жилья?

За что россиян могут лишать квартир

С предложением забирать у россиян пустующие квартиры и квартиры с долгами по коммунальным платежам выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Парламентарий разработал проект поправок в Жилищный кодекс, прописывающих критерии, согласно которым жилые помещения будут признаваться заброшенными. Например, если владелец несколько месяцев не оплачивал коммунальные услуги или больше года не пользовался водой и электричеством.

Якубовский подчеркнул, что жилье будет признано пустующим, если найдут хотя бы два признака неиспользования. Решение по изъятию квартиры будет принимать соответствующая комиссия, после чего помещение передадут муниципалитету и могут сдать в социальный наем.

«У собственника сохраняется возможность погасить задолженность, заявить свои права и вернуть квартиру в нормальный оборот», — добавил парламентарий в разговоре с РИА Новости.

У кого из российских звезд могут забрать жилье

Первыми, кто может лишиться жилья после принятия нового закона, станут уехавшие из России знаменитости. В частности, народная артистка СССР Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). У пары в собственности несколько московских квартир, загородных особняков, включая знаменитый замок в деревне Грязь. Не пользуется своей квартирой на Тверской и народная артистка РФ Кристина Орбакайте. Певица покинула Россию в марте 2024 года, после чего заявила о прекращении своей музыкальной карьеры в стране.

Дом Аллы Пугачевой и Максима Галкина Дом Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть недвижимость в Москве и у певца Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Осудивший СВО артист владеет 42-метровой и 109-метровой квартирами в центре столицы. Стоимость недвижимости исполнителя составляет более чем 90 млн рублей.

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пытался продать свою 110-метровую квартиру в Москве, но до сих пор не смог. Недвижимость артиста стоимостью 25,7 млн рублей также не используется с 2022 года.

Остаться без жилья в столице может и народный артист РФ Дмитрий Назаров. В январе 2023 года актер публично осудил действия российских властей и уехал с женой во Францию. В Москве у Назарова, по данным KP.RU, остались трехкомнатная квартира стоимостью около 20 млн рублей и загородный особняк, который оценивается примерно в 15 млн рублей.

У кого из звезд уже арестовали квартиры в РФ

Летом 2022 года российский Басманный суд Москвы арестовал дома и квартиры кулинарного блогера Ники Белоцерковской (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), обвиняемой в фейках о ВС России. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова. Стоимость активов Белоцерковской составляет около 153 млн рублей. Под арест попали машино-место и квартира в Москве, а также жилые дома, квартира и земельный участок в Санкт-Петербурге.

В 2024 году Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его супругу Лидию экстремистским объединением. У пары изъяли три земельных участка под Петербургом, жилой загородный дом и автомобиль Hyundai.

Летом 2025 года Федеральная служба судебных приставов наложила арест на квартиру писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на Кутузовском проспекте, где он работал над романом «Метро 2035».

Алишер Моргенштерн Алишер Моргенштерн Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Также были арестованы активы рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на сумму около 200 млн рублей. В собственности музыканта находились три помещения на Бакунинской улице в Москве, дом площадью 809 квадратных метров, земельный участок и гараж.

В октябре в Москве арестовали две квартиры писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на сумму около 55 млн рублей, писал Telegram-канал SHOT. По данным источника, теперь Быков не может проводить сделки с недвижимостью в районе Мосфильмовской улицы. Ранее сообщалось, что с августа писатель задолжал платежи за коммунальные услуги.

Читайте также:

Война с НАТО, Пугачева и Трамп: что предсказал Жириновский на 2026 год

«Покрывали два генерала»: вскрылось, кому Пугачева обязана карьерой

Пойдут против РФ? Кто из российских звезд может воевать на стороне НАТО

знаменитости
иноагенты
недвижимость
звезды
Ирина Дроздова
И. Дроздова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский раскритиковал европейских партнеров за отсутствие денег
Биржа труда Владивостока: как найти работу и получить пособие
На Западе рассказали о последствиях отставки французского премьера
Кто станет новым главой Apple: отставка Кука, сотрудничество с Россией
Съел медведь или выжили: есть ли шанс спасти в тайге семью Усольцевых
Неожиданные заявления Меркель посеяли зерна сомнения в Европе
«Довели Киев до истерики»: ВС РФ разнесли НПЗ и газохранилища на Украине
Стало известно, сколько БПЛА атаковали Белгородскую область за пять часов
Стало известно, кому чаще россияне покупают ювелирные украшения
Прыжок с парашютом закончился гибелью тренера
113-летний бразилец официально признан самым старым мужчиной мира
Составлен список уехавших звезд, которых могут лишить квартир в Москве
Таиланд за девять месяцев принял более миллиона россиян
Макрона сравнили с одной птицей на фоне политического кризиса
Петербургскую компанию оштрафовали за нарушения во время земельных работ
В Ленобласти мужчина выиграл суд о клевете из-за надписи на заборе
Критик объяснил, почему песня 2006 года вновь стала популярна
Готовим азу по-татарски: классический рецепт самого сытного гуляша
Планировавшему теракт в синагоге избрали меру пресечения
Суд вынес решение по новому делу против экс-министра Абызова
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.