01 октября 2025 в 21:02

В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству

Депутат Якубовский предложил передавать пустующие квартиры государству

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пустующие жилые помещения можно передавать в собственность муниципалитетов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он вместе с группой сенаторов внесли в ГД законопроект о признании квартиры пустующей, если владелец перестает ее содержать.

Речь идет о долгах по оплате ЖКУ и налогов, а также об отсутствии признаков фактического проживания. К ним относятся неиспользование более года электроэнергии и воды или, например, выбитые окна и отключенное отопление.

Сегодня в ряде регионов, особенно на севере страны и в Сибири, мы фиксируем значительное количество заброшенных квартир. Это тысячи помещений, общая площадь которых исчисляется сотнями тысяч квадратных метров, — рассказал парламентарий.

Якубовский пояснил, что жилье будут признавать пустующим при наличии хотя бы двух признаков его неиспользования. Если собственник формально не отказывался от своих прав, окончательное решение примет специальная комиссия. После этого квартира перейдет в распоряжение муниципалитета.

Мы говорим о признании помещения пустующим для целей содержания дома и безопасности соседей, — добавил он.

Ранее член Совета Федерации Айрат Гибатдинов заявил, что семейную ипотеку стоит заменить на беспроцентную рассрочку, чтобы покупка жилья стала доступнее. Он считает, что компенсация банковской ставки может быть обеспечена за счет средств бюджета. Сенатор напомнил, что материнский капитал уже не покрывает первоначальный взнос, и льготная ипотека утратила актуальность. В качестве примера он привел Мордовию, где действует программа списания долгов по ипотеке в зависимости от числа детей в семье.

