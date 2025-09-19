Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 06:20

В Совфеде назвали способ сделать покупку квартиры доступнее для семей

Сенатор Гибатдинов призвал заменить семейную ипотеку на рассрочку

Ипотеку для семей с детьми разумнее заменить на рассрочку, когда взимание процентов не предусматривается, заявил NEWS.ru член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. По его словам, банковскую ставку можно компенсировать за счет госбюджета.

Материнский капитал перестал покрывать сумму по первоначальному взносу, поэтому семейные ипотека с фиксированной процентной ставкой начала терять свою актуальность. Гораздо разумнее будет внедрить механизм условной рассрочки на недвижимость для семей с детьми. Теоретически такой метод будет представлять собой ту же самую ипотеку, но она будет беспроцентной, а компенсация банковской ставки может идти из средств государственного бюджета, — подчеркнул сенатор.

В качестве примера сенатор привел Мордовию, где реализуется программа по погашению ипотечного кредитования в зависимости от количества детей в семье. По его словам, подобная система способствует росту числа многодетных семей. Как отметил Гибатдинов, такой опыт возможно распространить на все регионы.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил бизнесу делать стимулирующие выплаты многодетным сотрудникам для улучшения демографической ситуации в стране. По его словам, это эффективнее, чем учет семейного положения при трудоустройстве.

