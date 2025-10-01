В Москве арестовали недвижимость писателя-иноагента Быкова

В Москве арестована недвижимость писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, он не может проводить сделки с двумя квартирами общей стоимостью около 55 млн рублей.

Оба объекта находятся в престижном столичном районе на Мосфильмовской улице. По данным SHOT, Быков с августа задолжал платежи за коммунальные услуги.

Ранее Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил Быкова к семи годам колонии за распространение фейков о российской армии и уклонение от исполнения обязанностей иноагента. В случае задержания он будет отбывать срок в колонии общего режима.

До этого в ходатайстве СК утверждалось, что писатель может давить на свидетелей в рамках уголовного производства в его отношении. Адвокаты не согласились с этим заявлением. Речь идет об уголовном деле о заочном аресте литератора.

Дело против Быкова направили в суд в конце августа. Материалы поступили в Черемушкинский районный суд для рассмотрения по существу в отсутствие фигуранта. Сам Быков находится в розыске, в его отношении применили заочную меру о заключении под стражу.