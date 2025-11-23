Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 10:11

Российскую стюардессу наказали за оскорбление военнослужащих

Суд приговорил стюардессу к семи годам за фейки о ВС РФ и оскорбление военных

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Стюардессу одной из российских авиакомпаний осудили за фейки о российской армии и оскорбление военнослужащего, передает Telegram-канал «Два майора». Она получила семь лет лишения свободы.

В публикации говорится, что девушка в 2024 году писала недостоверную информацию о ВС России в деревенском чате. Там же она оскорбила участника СВО.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении ложной информации о ВС РФ. Следователи установили, что мужчина неоднократно публиковал фейки. По данным ведомства, обнародованные подозреваемым ложные сведения «порочат честь и достоинство военнослужащих России». Ему предъявили обвинение по трем эпизодам преступления.

Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело против бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова, его тоже обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Бывший политик подозревается в публикации заведомо ложной информации о действиях российских военных в своем Telegram-канале в апреле 2022 года.

