Российскую стюардессу наказали за оскорбление военнослужащих Суд приговорил стюардессу к семи годам за фейки о ВС РФ и оскорбление военных

Стюардессу одной из российских авиакомпаний осудили за фейки о российской армии и оскорбление военнослужащего, передает Telegram-канал «Два майора». Она получила семь лет лишения свободы.

В публикации говорится, что девушка в 2024 году писала недостоверную информацию о ВС России в деревенском чате. Там же она оскорбила участника СВО.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении ложной информации о ВС РФ. Следователи установили, что мужчина неоднократно публиковал фейки. По данным ведомства, обнародованные подозреваемым ложные сведения «порочат честь и достоинство военнослужащих России». Ему предъявили обвинение по трем эпизодам преступления.

Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело против бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова, его тоже обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Бывший политик подозревается в публикации заведомо ложной информации о действиях российских военных в своем Telegram-канале в апреле 2022 года.