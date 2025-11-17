Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 18:55

Петербуржца задержали за публикации в соцсетях

Сотрудники ФСБ задержали публиковавшего фейки о ВС России петербуржца

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении ложной информации о ВС РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ. Следователи установили, что мужчина неоднократно публиковал фейки.

По данным ведомства, обнародованные подозреваемым ложные сведения «порочат честь и достоинство военнослужащих России». Следственный отдел по Невскому району города предъявил задержанному обвинение по трем эпизодам преступления. В настоящее время фигурант заключен под стражу.

Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело против бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова, его тоже обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Бывший политик подозревается в публикации заведомо ложной информации о действиях российских военных в своем Telegram-канале в апреле 2022 года. По данным следствия, бывший парламентарий разместил в открытом доступе недостоверные сведения о действиях ВС РФ.

Санкт-Петербург
СВО
фейки
ФСБ
