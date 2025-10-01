Экс-депутат Круглов задержан за фейки о российской армии В Москве возбудили дело о военных фейках против экс-депутата Круглова

В Москве возбуждено уголовное дело против бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице. Он подозревается в публикации заведомо ложной информации о действиях российских военных в Telegram-канале в апреле 2022 года.

По данным следствия, бывший парламентарий разместил в открытом доступе недостоверные сведения о действиях ВС РФ. Противоправная деятельность была выявлена в ходе совместной работы следователей СК и оперативников ЦПЭ МВД по Москве.

На данный момент Круглов задержан и в ближайшее время будет доставлен в следственное подразделение. Уголовное дело возбуждено по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривающей ответственность за распространение ложной информации о российской армии.

