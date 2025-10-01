Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 15:46

Экс-депутат Круглов задержан за фейки о российской армии

В Москве возбудили дело о военных фейках против экс-депутата Круглова

Максим Круглов Максим Круглов Фото: t.me/skmoscowgsu

В Москве возбуждено уголовное дело против бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице. Он подозревается в публикации заведомо ложной информации о действиях российских военных в Telegram-канале в апреле 2022 года.

По данным следствия, бывший парламентарий разместил в открытом доступе недостоверные сведения о действиях ВС РФ. Противоправная деятельность была выявлена в ходе совместной работы следователей СК и оперативников ЦПЭ МВД по Москве.

На данный момент Круглов задержан и в ближайшее время будет доставлен в следственное подразделение. Уголовное дело возбуждено по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривающей ответственность за распространение ложной информации о российской армии.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение об аресте бывшего заместителя губернатора Свердловской области Олега Чемезова до 15 ноября. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

депутаты
задержания
фейки
ВС РФ
Следственный комитет
