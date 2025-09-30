Суд арестовал свердловского экс-замгубернатора Чемезова до 15 ноября

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение об аресте бывшего заместителя губернатора Свердловской области Олега Чемезова до 15 ноября, сообщает пресс-служба судов региона. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Ходатайство следствия удовлетворено, Олег Чемезов помещен под стражу на срок до 15 ноября 2025 года, — уточнили в пресс-службе судов.

Ранее сообщалось, что бывший замгубернатора был задержан по уголовному делу спустя четыре дня после собственной отставки. Задержание произошло после его явки в полицию по повестке. Против него свидетельствует бывший министр ЖКХ региона, а дело связано с предпринимателями Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.

Также во время допроса в Главном следственном управлении состояние Чемезова резко ухудшилось — ему вызвали скорую помощь, после чего приняли решение о госпитализации. Также приставы арестовали счета бывшего замглавы Свердловской области и его супруги. Арест провели в связи с иском Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства крупной энергокомпании «Облкоммунэнерго».