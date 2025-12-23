Новый год-2026
23 декабря 2025 в 12:03

Попытка сэкономить довела свердловского депутата до скамьи подсудимых

В Курганской области возбудили дело против свердловского депутата Чачина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Курганской области возбудили уголовное дело в отношении депутата екатеринбургской Гордумы Виталия Чачина, следует из материалов на сайте Курганского арбитражного суда. Его обвиняют в пособничестве в превышении должностных полномочий при установке систем водоочистки в Шадринске по муниципальному контракту. По данным URA.RU, по уголовному делу также проходит экс-замглавы города Елена Мезенцева.

Курганские следователи нашли нарушения и возбудили уголовное дело в отношении Чачина. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 п.п. «в, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (пособничество при превышении должностных полномочий), — говорится в материалах суда.

Следствие считает, что компания, связанная с парламентарием, после завершения монтажа резервуаров для воды предпринимала попытки изменить проектно-сметную документацию задним числом. По версии правоохранителей, Чачин сэкономил на системе очистки и установил другое оборудование, информация о котором не отражена в проектных документах.

В свою очередь Мезенцевой предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий при приемке оборудования. Следствие считает, что экс-чиновница, действуя из корыстных побуждений в составе группы, санкционировала незаконный перевод многомиллионных бюджетных средств на счет подрядчика — ООО «Сити Билдинг». Размер ущерба составил 29 млн рублей.

Ранее силовики задержали бывшего руководителя комитета по культуре Челябинска Элеонору Халикову. Она может быть причастна к уголовному делу о махинациях с аттракционами в парке имени Гагарина.

