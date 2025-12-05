ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 18:57

Бывшую чиновницу заподозрили в махинациях с аттракционами в парке

В Челябинске задержали экс-главу комитета по культуре Элеонору Халикову

Силовики задержали Элеонору Халикову, которая на прошлой неделе покинула пост руководителя комитета по культуре Челябинска, сообщает 74.RU. Источники, близкие к правоохранительным органам и администрации города, подтвердили эту информацию. По предварительным данным, Халикова может быть вовлечена в уголовное дело, связанное с махинациями вокруг аттракционов в парке Гагарина.

Отмечается, что 4 декабря из СИЗО под домашний арест был выпущен экс-директор парка Жазит Нургазинов, задержанный в октябре. Халикова возглавляла городской комитет культуры (ранее — управление культуры) с 2018 года. Она вступила в должность после ухода предыдущего руководителя Дмитрия Назарова. Сначала она исполняла обязанности начальника, а с 1 апреля 2019 года официально заняла кресло руководителя.

Журналисты дозвонились до замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александра Егорова, который является супругом Халиковой. Он подчеркнул, что не комментирует никакие ситуации до появления «понятной» информации. Профильные ведомства пока не подтверждали ситуацию.

Ранее в ходе обысков у бывшего мэра Нижнекамска Рамиля Муллина обнаружили запрещенную к распространению литературу, признанную в России экстремистской. Экс-чиновника задержали в связи с подозрением в мошенничестве с деньгами бойцов СВО.

