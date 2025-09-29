В Свердловской области чиновник попал в больницу после разговора с полицией

Во время допроса в Главном следственном управлении ухудшилось состояние здоровья бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатскую группу Lawguard, где работает один из его защитников. Ему вызвали скорую помощь, после чего приняли решение о госпитализации.

[В ГСУ] вызвали скорую, [Чемезова] госпитализируют, — рассказал собеседник.

Ранее Чемезов был задержан по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Задержание произошло после его явки в полицию по повестке. Против него свидетельствует экс-министр ЖКХ региона, а дело связано с предпринимателями Бобровым и Биковым. Чемезов подал в отставку 25 сентября.

До этого, по данным телеканала 78.ru, правоохранительные органы задержали бывшего главу муниципального образования Смольнинское Григория Ранкова. Как уточнил источник, в здании администрации муниципалитета и по месту жительства чиновника прошли масштабные обыски с участием сотрудников ФСБ: силовики изымали документы за 2021–2024 годы в рамках возбужденного уголовного дела.