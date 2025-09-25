Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 21:16

Стало известно о задержании в Петербурге экс-главы МО Смольнинское

78.ru: в Петербурге задержан экс-глава МО Смольнинское Ранков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеканал 78.ru, ссылаясь на свои источники, сообщил о задержании бывшего главы муниципального образования Смольнинское Григория Ранкова. По данным источника, в здании администрации муниципалитета прошли обыски, в которых участвовали сотрудники ФСБ.

Как сообщает телеканал, силовики изымали документы за период с 2021 по 2024 год. По данным источника, на который ссылается 78.ru, обыски прошли и у самого Ранкова. Телеканал уточняет, что чиновник задержан в рамках возбужденного уголовного дела.

Ранее сообщалось, что силовики нагрянули в головной офис компании «Облкоммунэнерго» в Екатеринбурге. Сообщалось, что оперативные мероприятия планировались сразу в трех городах Екатеринбурге, Москве и Тюмени. Правоохранители приехали в офис незадолго до начала заседания по иску Генпрокуратуры о национализации активов миллиардеров Алексея Боброва и Артема Бикова, которые связаны с «Облкоммунэнерго».

До этого стало известно, что правоохранители проводят проверку в отношении контрагентов компании Ladoga. Поводом стала продукция компании, которую обнаружили в одном из заведений Санкт-Петербурга. Известно, что оно не имело лицензии на реализацию алкоголя.

